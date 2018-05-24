Подведены итоги спортивных состязаний фестиваля «Псковское вече»

22:07, 24 мая 2018, ПАИ

Подведение итогов спортивных соревнований международного фестиваля «Псковское вече» состоялось с участием чемпиона мира и Европы по боксу Артура Акавова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

Гости фестиваля приняли участие в соревнованиях по комбинированной служебно-прикладной эстафете, мини-футболу и волейболу, а также перетягиванию каната, состоявшихся в загородном учебном центре Псковского филиала академии ФСИН России.

По итогам спортивных состязаний в комбинированной служебно-прикладной эстафете победу одержала команда Псковского филиала академии ФСИН России, серебряным призером соревнований стала команда академии МВД Белоруссии, почетное третье место завоевала команда академии ФСИН России.

В мини-футболе выиграла сборная команда академии МВД Белоруссии и Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.

В соревнованиях по волейболу и перетягиванию каната победила команда Псковского филиала академии ФСИН России.

За волю к победе награждены два участника состязаний – курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России Евгений Ившин и Пермского института ФСИН России Камила Шукюрова.

Кубки и почетные грамоты победителям и призерам соревнований вручил мастер спорта России по боксу Артур Акавов, который специально приехал на фестиваль в качестве почетного гостя. Российский спортсмен поздравил всех с заслуженными наградами, пожелал участникам соревнований успешной спортивной карьеры, а после этого состоялась встреча гостей фестиваля с чемпионом.

Артур Акавов ответил на вопросы, связанные с его становлением как спортсмена: среди профессионалов боксирует начиная с 2011 года, владеет титулом чемпиона Европы по версии WBO, защитил его уже три раза, а также титулом чемпиона мира по версии WBF. Спортсмен призвал всех вести здоровый образ жизни и сфотографировался на память с участниками XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече».