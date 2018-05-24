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Мужчину с двумя ожогами на груди разыскивают псковские полицейские

Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову разыскивает 48-летнего Сергея Ломакина, уроженца областного центра. Ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. По имеющимся данным, с 2015 года родственники утратили с ним связь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Приметы: на вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно- русые, стрижка короткая, глаза светлые. Особые приметы: два ожога в области груди.

Был одет: вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые  свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо  в  сапогах.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого Сергея Ломакина, просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или  02.

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