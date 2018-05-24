Выставку петербургского иконописца посетили полицейские и общественники в Печорах

22:42, 24 мая 2018, ПАИ

Сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области побывали на выставке петербургского иконописца Георгия Панайотова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

На выставке полицейские и общественники познакомились с книжными миниатюрами и изображениями образов святых от древних времен и до XX века. В этих работах художник отобразил ключевые моменты жития святых, сохраняя при этом верность старому канону и создавая живые сцены, привлекающие зрителя своим эмоциональным напряжением. «Выставка вызвала большой интерес у жителей региона. Экспозиция позволила им ближе познакомиться с культурным наследием страны и современным искусством», - отметили в полиции.

По словам члена Общественного совета при УМВД отца Евгения Ковалева, участие в подобных мероприятиях обогащает духовный мир человека, способствует его эстетическому воспитанию и приобщает к миру прекрасного.

Отметим, что выставка проходила в музее истории Печор и была организована совместно с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор».

Добавим, что выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитерктуры имени И.Е.Репина известен как мастер иконной живописи, создатель сложных ансамблей иконостасов и других проектов для храмов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других городов России и зарубежья.