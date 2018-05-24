Лучшими КВНщиками на фестивале «Псковское вече» стала команда из Белоруссии

22:41, 24 мая 2018, ПАИ

Самой веселой и находчивой стала белорусская команда «Все нормально, мама» на XI Международном научно-спортивно-творческом фестивале курсантов и студентов «Псковское вече». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

Всего в играх КВН приняли участие семь команд: академия МВД Белоруссии, Белгородский юридический институт МВД России, Санкт-Петербургский университет МВД России, Пермский институт ФСИН России, Владимирский юридический институт ФСИН России, академия ФСИН России и Псковского филиала академии.

Команды заранее готовились к веселым состязаниям, поэтому визитная карточка каждой из команд получилась задорной и интересной. Кроме того, соревнования полностью соответствовали жанру данной игры: ребята состязались в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизировали и разыгрывали заранее заготовленные сцены, связанные с темой «Спорт».

По итогам юмористических состязаний победу одержала команда «Все нормально, мама» академии МВД Белоруссии. Второе место заняла «Моя любимая команда» Белгородского юридического института МВД России. Почетное третье место досталось команде «Невские львы» Санкт-Петербургского университета МВД России.

Напомним, что XI Международный научно-спортивно-творческом фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече» проходит в Псковском филиале академии ФСИН России с 21 по 25 мая.