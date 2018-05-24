Руководитель «Здорового города» встретился с осужденными псковского СИЗО

22:50, 24 мая 2018, ПАИ

Классный руководитель УКП Наталья Федорова организовала встречу руководителя ПООО «Здоровый город» Дмитрия Дрозденко с осужденными отряда хозяйственного обслуживания следственного изолятора №1 УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону, встреча была посвящена вопросам смысла жизни человека на Земле.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в первой части встречи Дмитрий Дрозденко вручил благодарности 12 осужденным хозотряда за их участие в Международной патриотической акции «Рекорд Победы», которая была посвящена 9 мая. После чего ребята познакомились с композицией Максима Куста «Я ещё живой».

Во второй части встречи слушатели беседовали с Дмитрием Дрозденко о здоровом образе жизни и обсуждали документальный фильм про выдающегося хирурга Федора Углова, который в свое 100-летие провел успешную операцию.

В завершение встречи Дмитрий Дрозденко познакомил участников с историей праздника «Святая Троица», осужденные услышали музыкальную композицию «Старая церковь».

«Сегодня мы познакомились с удивительным человеком Федором Угловым, который на протяжении 104 лет своей жизни творил добро. Впереди Святая Троица, вспомните в субботу о тех, кого нет с нами, а в воскресенье позвоните родным и поздравьте с праздником», - подвела итоги встречи Наталья Афанасьева.