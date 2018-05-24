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Общество

Международный день соседей пройдет в псковском микрорайоне «Звездный» 26 мая

26 мая в Пскове с 11:00 до 16:00 на территории сквера Энтузиастов (между улицей Труда и проспектом Энтузиастов) пройдет праздничное мероприятие «Международный день соседей».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, всех гостей мероприятия ждут игры с аниматорами, мастер-классы, творческие конкурсы, викторины, гигантские мыльные пузыри, веселые танцы, активные игры: футбол вениками, большая скакалка, пятнашки-жмурки, полоса препятствий между деревьями, настольные игры, а также множество сюрпризов.

Добавим, что мероприятие состоится при поддержке депутата Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрия Барабанова.

С регламентом мероприятий можно ознакомиться здесь>>>

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