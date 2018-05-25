Профессиональный праздник отмечают российские сварщики

09:58, 25 мая 2018, ПАИ

25 мая (в последнюю пятницу месяца) в России отмечается День сварщика, сообщает calend.ru. Эта дата официально не утверждена, однако имеет довольно долгую историю — ее празднуют с начала 90-х годов XX века.

Сама профессия сварщика появилась еще раньше. Временем ее возникновения можно считать 1802 год, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение — так появилась электрическая сварка. Сварщики очень быстро осознали свою профессиональную общность: еще в XIX веке они организовали в Петербурге «Русское товарищество электрической обработки металлов».

Без сварки не обходится ни одна отрасль производства, поскольку современный мир — это мир металла. Особенно эта профессия востребована в строительстве, автопроме, добывающих отраслях. К тому же, помимо электрической сварки, на современном этапе существует масса других разновидностей сварки, каждой из которых соответствует определенная специализация сварщика. Это, например, сварщик на машинах контактной сварки, сварщик на диффузно-сварочных установках, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках, сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик. От мастерства сварщика зависит прочность конструкций, в том числе жилых зданий.