Всемирный день щитовидной железы отмечается 25 мая

12:03, 25 мая 2018, ПАИ

25 мая во всех странах отмечается Всемирный день щитовидной железы, сообщает calend.ru.

Дата вошла в календарь в 2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация (European Thyroid Association — эта организация занимается изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями) предложила отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном уровне. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества подобной направленности, работающие в Азии, Северной и Латинской Америке.

Новый всемирный день в календаре помогает проводить дополнительные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и методах их предотвращения, а также на пропаганду современных методов профилактики и лечения болезней этого органа.

Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30% взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) — у 10–30%. Между тем, большинство заболеваний этого важного органа («щитовидка» вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и роста клеток) на сегодняшний день считаются излечимыми. Что касается заболеваний, вызванных дефицитом йода, то их можно предотвращать — например, с помощью программ всеобщего йодирования пищевой соли, которая действует во многих странах мира.