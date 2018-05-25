Международный день пропавших детей отмечается 25 мая

12:37, 25 мая 2018, ПАИ

25 мая отмечается международный День пропавших детей, сообщает calend.ru. Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

Вскоре инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его дата – 25 мая.

По официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в России – примерно 55 тысяч, в США – около 800 тысяч.

Первая в мире система экстренного оповещения о пропаже ребенка была создана также в США, в 1996 году, и получила название «Amber Alert», где Амбер – имя 9-летней девочки, трагически погибшей в штате Техас. Alert в переводе с английского – тревога. Система молниеносно подключает к поиску общественность через СМИ, электронные табло на дорогах и в аэропортах, через электронную почту и смартфоны, обеспечивает максимально широкий поиск: она поднимает волонтеров и армию, береговую охрану и ФБР, СМИ и психологов. Только в США за время своего существования эта система помогла найти и вернуть в семьи более 500 детей. С 2002 года опыт стали перенимать и другие страны, в 2011 году подобная система оповещения была создана и в России.