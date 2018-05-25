Добавить искусственных неровностей на дорогах Великих Лук потребовала прокуратура

08:54, 25 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения требований к обеспечению дорог техническими средствами организации дорожного движения и дорожными знаками. В частности, на улицах Печорской и Полиграфистов, где расположен детский сад №4 «Журавлик», отсутствуют искусственные неровности, кроме того, на улице Печорской не установлен дорожный знак «Дети». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокурор города Великие Луки обратился в суд с иском к органу местного самоуправления с требованием устранить выявленные нарушения закона. Требования прокурора суд удовлетворил, на администрацию города возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города Великие Луки.