Реальным считает повышение пенсионного возраста в России вице-премьер Татьяна Голикова

09:38, 25 мая 2018, ПАИ

В России могут повысить пенсионный возраст. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, соответствующее решение будет озвучено после выработки консолидированной позиции.

По словам Татьяны Голиковой, вопрос является «социально-чувствительным», поэтому Правительство пока не может раскрывать детали проработки повышения пенсионного возраста.

«Реально ли повышение пенсионного возраста? Реально», — добавила Татьяна Голикова. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет.