Зампрокурора Псковской области проведёт приём в Печорах
Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведёт личный приём граждан в прокуратуре Печорского района (улица Каштановая, 8).
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства региона, для встречи с заместителем прокурора области в срок до 28 мая необходимо обратиться к и. о. прокурора Печорского района Борису Великанову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.