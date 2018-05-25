0
12:13
Владимир Петров: Форум #Команда2018 - отличная возможность коммуникации с активными людьми
11:51
Развить общественное самоуправление намерен Алексей Кириллов в рамках #Команды2018
10:42
Мужчина на кухне – 2.0. № 19. Печень по-рейнски
10:12
В обувной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков-2018»
09:27
Участники крестного хода вдоль госграницы России прибыли в Великие Луки
08:52
Алексей Кириллов: Первый форум проекта #Команда2018 оцениваю суперположительно!
22:25
Конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова, пройдет в краеведческой библиотеке города 25 мая
Еще новости
Общество

Зампрокурора Псковской области проведёт приём в Печорах

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведёт личный приём граждан в прокуратуре Печорского района (улица Каштановая, 8).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства региона, для встречи с заместителем прокурора области в срок до 28 мая необходимо обратиться к и. о. прокурора Печорского района Борису Великанову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Петров: Форум #Команда2018 - отличная возможность коммуникации с активными людьми
25 мая 2018
Владимир Петров: Форум #Команда2018 - отличная возможность коммуникации с активными людьми
Развить общественное самоуправление намерен Алексей Кириллов в рамках #Команды2018
25 мая 2018
Развить общественное самоуправление намерен Алексей Кириллов в рамках #Команды2018
В обувной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков-2018»
25 мая 2018
В обувной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков-2018» 1
Участники крестного хода вдоль госграницы России прибыли в Великие Луки
25 мая 2018
Участники крестного хода вдоль госграницы России прибыли в Великие Луки
Алексей Кириллов: Первый форум проекта #Команда2018 оцениваю суперположительно!
25 мая 2018
Алексей Кириллов: Первый форум проекта #Команда2018 оцениваю суперположительно! 2
Конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова, пройдет в краеведческой библиотеке города 25 мая
24 мая 2018
Конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова, пройдет в краеведческой библиотеке города 25 мая
Мастер-классы провели волонтеры детского фонда для двух красногородских школ-интернатов
24 мая 2018
Мастер-классы провели волонтеры детского фонда для двух красногородских школ-интернатов
На пяти пешеходных переходах в Псковском районе появится освещение
24 мая 2018
На пяти пешеходных переходах в Псковском районе появится освещение

Идет загрузка...