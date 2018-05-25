Международный бал дали в Псковском филиале Академии ФСИН

09:55, 25 мая 2018, ПАИ

Гости XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля «Псковское вече» в Псковском филиале Академии ФСИН России стали участниками бала, организованного в их честь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Курсанты и студенты России и Белоруссии кружились в бальных танцах и играли в салонные игры времен XIX века. Полонез, полька, падеграс, падепатинер, падеспань, вальс и кадриль объединили 20 пар курсантов и студентов из Минска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Белгорода, Рязани, Владимира, Перми и Пскова. Как водится, на балу гости стали участниками салонных игр, среди которых – «Ручеек», «Фанты», «Вальс с розой», - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что бал стал неотъемлемой частью фестиваля, традиционно проводится накануне торжественного закрытия большого недельного форума, который объединяет молодежь разных стран, ведомств и вузов.