ПФР, ФСС и ФОМС грозит объединение

10:46, 25 мая 2018, ПАИ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что продолжит работу над проектом по объединению Пенсионного фонда, фонда социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, слияние структур обусловлено тем, что они работают на один и тот же контингент, а именно население России.

«Без предоставления универсальных и удобных сервисов населению мы просто можем оказаться на задворках цифрового прогресса. И мне кажется, что здесь вот очень важно это всё продумать и понять, как это правильно сделать», — подчеркнула Татьяна Голикова.