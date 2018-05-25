Определились победители международной конференции в рамках фестиваля «Псковское вече»

10:25, 25 мая 2018, ПАИ

В Псковском филиале академии ФСИН России состоялась XIII Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России, научное мероприятие открылось пленарным заседанием, на котором прозвучали доклады курсантов академии МВД Белоруссии, Белгородского юридического института МВД России, Санкт-Петербургского университета МВД России, Владимирского юридического института ФСИН России, академии ФСИН России и Псковского филиала академии ФСИН России.

После этого работа продолжилась по девяти секциям, в каждой из которых выявлены победители и призеры.

По итогам работы секции гражданского права и процесса победителем стал курсант Пермского института ФСИН России Анна Цацкина.

Курсант Санкт-Петербургского университета МВД России Ксения Савчик стала победителем в двух секциях – «Уголовный процесс и криминалистика» и «Уголовное право».

Курсанты Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина одержали победу сразу в трех секциях: Антон Пятнов стал первым в секции криминологии, Иван Полхов – в секции оперативно-розыскной деятельности в правоохранительных органах, режима в исправительном учреждении, а Мария Советова одержала победу в секции теории и истории государства и права.

У докладчиков Владимирского юридического института ФСИН России две победы: курсант Алексей Рясов стал первым в секции уголовно-исполнительного права, а курсант Николай Красноголовко – в секции организации режима в исправительном учреждении.

А студентка Псковского государственного университета Виктория Федорова показала лучшее выступление на секции юридической психологии и педагогики.