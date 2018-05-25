Автомобиль, дачный дом и пилорама горели прошедшей ночью в Псковской области

10:11, 25 мая 2018, ПАИ

Автомобиль, дачный дом и пилорама горели прошедшей ночью на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

25 мая в 5:06 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-21099 на улице Фестивальной в Острове. Подробности происшествия и причины возгорания выясняются. Для ликвидации пожара, как отметили в пресс-службе, привлекались 2 единицы техники и 5 человек.

В 2:58 поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Погребище Плюсского района. В результате пожара дачный дом и сарай полностью сгорели. Пожарным удалось спасти соседний жилой дом. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки холодильника. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 4 человека.

24 мая в 23:05 поступило сообщение о возгорании в производственном здании пилорамы в деревне Ульяновщина Себежского района. Огонь повредил кровлю на площади 25 квадратных метров, внутри здание выгорело на площади 30 квадратных метров. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Участие в борьбе с пожаром принимали 12 человек и 3 единицы техники.