Пять человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области 24 мая

10:39, 25 мая 2018, ПАИ

24 мая на дорогах Псковской области произошли 3 ДТП, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В частности, в 20:20 в Великих Луках на улице Вокзальной у дома №11 43-летняя женщина за рулём автомобиля «Фиат» потеряла управление, наехала на бордюр и железное ограждение. Водитель получила незначительные травмы. Госпитализация не потребовалась.

В 22:10 на 478-м километре трассы М-9 «Балтия» в месте проведения дорожных работ 27-летний водитель «БМВ-523» столкнулся с движущимся впереди МАН, которым управлял 50-летний мужчина. «БМВ» съехал в кювет. Оба водителя получили травмы, медицинская помощь не потребовалась.

Еще одно ДТП произошло в 22:15. В Новосокольническом районе на 139-м километре трассы М-9 столкнулись два легковых автомобиля.