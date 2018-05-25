Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили спасатели в Великолукском районе
24 мая 12:40 в деревне Горушка Переслегинской волости Великолукского района была обнаружена минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.
Для обезвреживания взрывоопасного предмета привлекалась группа поисково-спасательного отряда Великих Лук в составе двух человек, была задействована одна единица техники.