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Общество

Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили спасатели в Великолукском районе

24 мая 12:40 в деревне Горушка Переслегинской волости Великолукского района была обнаружена минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Для обезвреживания взрывоопасного предмета привлекалась группа поисково-спасательного отряда Великих Лук в составе двух человек, была задействована одна единица техники.

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