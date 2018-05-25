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Общество

Два музея Псковской области будут представлены на фестивале «Интермузей-2018»

На ХХ Международном фестивале «Интермузей-2018» московский музей Победы представит проект «Территория Победы». Псковскую область в рамках проекта представят краеведческий музей Великих Лук и региональный военно-исторический музей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в информационном центре ФГБУК «Музей Победы», проект стартовал в прошлом году и сейчас охватывает 150 музеев по всей стране. Его цель – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века.

В ходе работы «Интермузея» музей Победы представит на своем стенде презентации региональных коллег, образовавших «Территорию Победы».

Кроме того, для гостей мероприятия будут организованы мастер-классы и квесты для детей и взрослых.

«Проект «Территория Победы» не только сохраняет традиционные форматы работы и накопленный опыт российских музеев, но и внедряет современные технологии», – отметил директор музея Победы Александр Школьник. «Вместе с региональными, муниципальными, школьными и даже с частными музеями – мы сохраняем историческую память о победе в Великой Отечественной войне», – пояснил он.

Добавим, что юбилейный ХХ фестиваль «Интермузей-2018» пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ в павильоне № 75. На нем представлены около 400 музеев из России и иностранных государств. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев представить свои достижения. Тема фестиваля этого года – «Музеи и общество».

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