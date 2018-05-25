Гости из Великого Новгорода приедут на праздник «Довмонт Псковский»

11:27, 25 мая 2018, ПАИ

Почетными гостями исторического праздника «Довмонт Псковский» станут реконструкторы-ремесленники из Великого Новгорода «Ильменьская Лунница», которые занимаются пошивом и реставрацией исторической одежды, изготовлением пряжи, керамики, поясов и тесьмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

По словам организаторов, специальное меню подготовят еще одни гости из Великого Новгорода – кафе-гостевая «Варенье» (Old Hansa). Аутентичные костюмы, традиционная русская трапеза, тематическое меню – «Варенье» станет частью особенной атмосферы исторического праздника «Довмонт Псковский».

Напомним, праздник состоится 3 июня с 10:00 до 18:00 на набережной Псковы (улица Милицейская) и будет состоять из 5-х основных площадок: Исторический двор: Площадка исторической реконструкции X-XVI веков (памяти псковских князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея). Ремесленный двор: Площадка псковских ремесленников, торговые ряды. Музыкальный двор: Сцена для выступления фолк коллективов и коллективов Пскова Зрелищный двор: Интерактивная площадка. Сытный двор: Таверна.