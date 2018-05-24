Совращавший мальчика из Пскова бывший вице-мэр Новгорода получил 11 лет тюрьмы

10:55, 25 мая 2018, ПАИ

Совращавший мальчика из Пскова бывший вице-мэр Великого Новгорода Вадим Фадеев получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает газета «Известия».

Вадим Фадеев, по версии следствия, на протяжении двух лет на фейковой странице под псевдонимом «Дмитрий Лазарев» размещал видеоролики со сценами половых контактов несовершеннолетних. Следователи установили, что он вёл переписку с несовершеннолетним подростком из Пскова. В отправляемых ему сообщениях содержались «слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера».

Также установлено, что Вадим Фадеев совершил действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних собеседников. Чиновника задержали в мае 2016 года.