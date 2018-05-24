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Происшествия

Смертью закончился для жительницы Плюссы скандал с гражданским мужем

18 мая в Плюссе полиция обнаружила тело 30-летней местной жительницы, которая скончалась в результате черепно-мозговой травмы. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Как установили стражи порядка, к преступлению причастен 31-летний сожитель потерпевшей, который 16 мая, поссорившись с женщиной, схватил ее и в присутствии родственников ударил несколько раз головой об стену. Спустя два дня потерпевшая скончалась.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснение всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

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