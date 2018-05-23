Латвия ожидает от России обеспечения безопасности ее диппредставительства в Пскове

11:38, 25 мая 2018, ПАИ

Латвия ожидает от России обеспечения безопасности ее диппредставительства в Пскове и других российских городах после нападения на латвийское посольство в Москве. Об этом со ссылкой на руководителя МИД Латвии Эдгара Ринкевича сообщает РИА Новости.

Нападение на посольство в Москве произошло 9 мая. Ответственность за него взяла на себя незарегистрированная партия «Другая Россия». Её активисты заявили, что таким образом они выражали протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступавшего за возвращение школьного образования на русском языке.

«Мы ожидаем, что всем нашим дипломатическим представительствам — не только посольству в Москве, но и генеральному консульству в Санкт-Петербурге, консульствам в Пскове и Калининграде — будет обеспечена защита и безопасность. Это то, что мы сказали послу (России в Латвии Евгению Лукьянову)», — отметил Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому телевидению.