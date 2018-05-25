В Пскове полицейские с военнослужащими поговорили о наркотиках

12:55, 25 мая 2018, ПАИ

Начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева приняла участие в учебно-методическом сборе с офицерами, отвечающими за работу с личным составом воздушно-десантных войск России. Встреча проходила на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ольга Мирвалиева рассказала о складывающейся на территории региона наркоситуации, об организации работы по профилактике правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе среди военнослужащих. Говорилось, в частности, о видах наркотических средств и путях их возможного появления на территории воинских частей, а также об алгоритме действий представителей командования в подобных случаях.

Особый акцент был сделан на предусмотренных законом мерах ответственности за преступления в сфере наркобизнеса.