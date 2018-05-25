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Общество

В Пскове полицейские с военнослужащими поговорили о наркотиках

Начальник отдела Управления по контролю  за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева приняла участие в учебно-методическом сборе с офицерами, отвечающими за работу с личным составом воздушно-десантных войск России. Встреча проходила  на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ольга Мирвалиева рассказала  о  складывающейся  на территории региона наркоситуации, об организации работы по профилактике правонарушений и преступлений  в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе среди военнослужащих. Говорилось, в частности, о видах наркотических средств и  путях их  возможного  появления на территории воинских частей, а также об алгоритме действий представителей командования в подобных  случаях. 

Особый акцент был сделан на предусмотренных законом мерах ответственности за преступления в сфере наркобизнеса.

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