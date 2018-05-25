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Общество

Финал псковского турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» пройдет в формате VR

31 мая в Пскове финал турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» пройдет в формате виртуальной реальности. Об этом сообщил председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области и судья турнира Василий Демидов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 25 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Василия Демидова, в финале турнира примут участие титулованные бойцы-спортсмены Псковской области, которые сразятся в дисциплине UFC3 [симулятор боев MMA - ПАИ] на реальном ринге в клетке в формате VR [с использованием шлемов виртуальной реальности - ПАИ] с четырьмя киберспортсменами, вышедшими в финал в ходе отборочных игр в UFC3. 

Отметим, что отборочные этапы игр в UFC3 пройдут консолях Sony PlayStation 4.

Финалистам-киберспортсменам предстоит виртуальный бой с бронзовым призёром Кубка России по тхэквондо Алиной Смирновой, интерконтинентальным чемпионом по боксу по версии WBO Артуром Акавовым, бронзовым призером двух чемпионатов России по смешанному боевому единоборству Русланом Шамиловым и призёром Европы по бразильскому джиу-джитсу Федором Шумейко.

Основная задача соревнования – объединить различные спортивные федерации и сплотить молодежь. «Мероприятие сплотит 6 федераций. Уже на турнир зарегистрированы 10 участников», - добавил судья соревнования, и пояснил, что желающие участвовать в турнире обычно регистрируются непосредственно в его месте проведения в первый день отборочного этапа.

Финал начнется 31 мая в 19:00, а призы победителям вручат от Псковского комитета по делам молодежи и спонсоров. На турнире все желающие смогут сделать фото со спортсменами и взять у них автографы. Вход на мероприятие свободный.

Изучить подробную информацию о соревнованиях можно в официальной группе региональной Федерации компьютерного спорта «ВКонтакте», а подать заявку на участие в турнире здесь >>>

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