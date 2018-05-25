0
17:22
Миссия выполнима
15:48
Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании на ПМЭФ-2018, на котором присутствует Владимир Путин
15:13
Перезагрузка
13:56
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
13:07
Секрет успеха #3: Продовольственная корзина
14:06
Соглашение и план совместных мероприятий подписали руководители Псковской и Новгородской областей
12:55
Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять двустороннее сотрудничество
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Перезагрузка

Меры поддержки малого и среднего бизнеса обновят с учетом потребностей предпринимателей

Малый и средний бизнес во всем мире считают «локомотивом» экономики. Именно этот сектор обладает гибкостью и подвижностью, которые позволяют быстро занять свободную нишу и вывести продукцию на рынок, разработать и внедрить инновационные технологии, создавать рабочие места и в целом развивать экономику. Поэтому создание комфортной среды для роста малого бизнеса и повышения его конкурентоспособности является одной из важных государственных задач.

В преддверии Дня российского предпринимательства Минэкономразвития совместно с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства объявили о «перезагрузки» системы господдержки малого и среднего бизнеса. Среди новшеств – расширение списка банков, участвующих в программе льготного кредитования, создание «витрины» всех мер и сервисов поддержки, а также паспорт предпринимателя.

- «Перезагрузка» системы господдержки малого и среднего бизнеса, о которой объявляет Корпорация МСП, не подразумевает замену действующих ранее механизмов поддержки предпринимателей, а об обновлении этих мер с учетом запросов бизнеса. Как отметил  Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, программа поддержки должна быть гибкой, для этого ее нужно постоянно «донастраивать», быстро реагировать на потребности бизнеса, - поясняет заместитель директора Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области Владислава Вишневская.

По ее словам, все предложения размещены на специально созданном сайте Upgrade-лаборатории.  На портале обозначены четыре направления господдержки: «Финансово-кредитная поддержка», «Мой бизнес-парк», «Поддержка экспорта» и «Цифровая экосистема для бизнеса».

Одна из важнейших инициатив по направлению «Финансово-кредитная поддержка» - это кредитование микробизнеса под 6,5% годовых в рамках существующей льготной программы.

Пока программа «6,5» для многих предпринимателей может действовать лишь в отношении узкой группы предприятий — в первую очередь инновационных стартапов.

По данным Корпорации МСП, ставка по кредитам по этой программе выше заявленных 6,5%: при сумме займа не менее 3 млн руб. для малых предприятий она составляет до 10,6% годовых, для средних предприятий — до 9,6% годовых. Банков, уполномоченных участвовать в этой программе, недостаточно и  их список следует увеличить.

Блок «Мой бизнес-парк» предполагает перезапуск программы Минэкономики по поддержке технопарков и промпарков.

По четвертому блоку «Цифровая экосистема для бизнеса» планируется создание единого сервиса, который объединит все меры поддержки министерств и институтов развития. Предложено создать «государственную витрину» всех мер господдержки и сервисов.

Кроме того, планируется создать паспорт предпринимателя - универсальный идентификатор, который предприниматель смог бы использовать при работе с порталом и сервисами для быстрого доступа к мерам поддержки.

Отдельный блок при перезапуске мер для помощи малым предприятиям — сельскохозяйственный. Речь идет о создании Центра поддержки фермерского бизнеса, которые помогут фермерам сориентироваться в отрасли, оценив риски «будущего хозяйства в зависимости от экономических, климатических и иных особенностей» региона работы. Помогать реализовывать свою продукцию фермерам будут через тренинги по продажам, содействие в доступе на ярмарку или торговую сеть, консультации по продвижению бренда.

Ряд мер поддержки бизнеса, разработанных Корпорацией МСП, на территории региона реализует Фонд гарантий и развития предпринимательства. Благодаря этому предприниматели региона могут получить ряд федеральных мер поддержки, - сообщила Владислава Вишневская.

Так, с 2017 года Фонд реализует на территории Псковской области обучение по программам Корпорации МСП, в том числе  «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», сертифицированным тренером по этим программам является директор Фонда Анастасия Иванова.

- Мы делаем  все возможное, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и комфортно. В преддверии Дня российского предпринимателя желаем  активнее использовать свой опыт и энергию, а также процветания вашему бизнесу, стабильности и благополучия, уверенности в реализации интересных проектов, неиссякаемой энергии и оптимизма!  - отметила замдиректора Фонда. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании на ПМЭФ-2018, на котором присутствует Владимир Путин
25 мая 2018
Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании на ПМЭФ-2018, на котором присутствует Владимир Путин
Перезагрузка
25 мая 2018
Перезагрузка
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
25 мая 2018
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
Соглашение и план совместных мероприятий подписали руководители Псковской и Новгородской областей
24 мая 2018
Соглашение и план совместных мероприятий подписали руководители Псковской и Новгородской областей
Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять двустороннее сотрудничество
24 мая 2018
Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять двустороннее сотрудничество
Михаил Ведерников принимает участие в работе Петербургского экономического форума
24 мая 2018
Михаил Ведерников принимает участие в работе Петербургского экономического форума
Псковская область удерживает статус лидера по темпам прироста производства свинины в России
23 мая 2018
Псковская область удерживает статус лидера по темпам прироста производства свинины в России
Гипермаркет «Тележка» в Пскове закроется в июне
22 мая 2018
Гипермаркет «Тележка» в Пскове закроется в июне 7

Идет загрузка...