Перезагрузка

15:13, 25 мая 2018, ПАИ

Малый и средний бизнес во всем мире считают «локомотивом» экономики. Именно этот сектор обладает гибкостью и подвижностью, которые позволяют быстро занять свободную нишу и вывести продукцию на рынок, разработать и внедрить инновационные технологии, создавать рабочие места и в целом развивать экономику. Поэтому создание комфортной среды для роста малого бизнеса и повышения его конкурентоспособности является одной из важных государственных задач.

В преддверии Дня российского предпринимательства Минэкономразвития совместно с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства объявили о «перезагрузки» системы господдержки малого и среднего бизнеса. Среди новшеств – расширение списка банков, участвующих в программе льготного кредитования, создание «витрины» всех мер и сервисов поддержки, а также паспорт предпринимателя.

- «Перезагрузка» системы господдержки малого и среднего бизнеса, о которой объявляет Корпорация МСП, не подразумевает замену действующих ранее механизмов поддержки предпринимателей, а об обновлении этих мер с учетом запросов бизнеса. Как отметил Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, программа поддержки должна быть гибкой, для этого ее нужно постоянно «донастраивать», быстро реагировать на потребности бизнеса, - поясняет заместитель директора Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области Владислава Вишневская.

По ее словам, все предложения размещены на специально созданном сайте Upgrade-лаборатории. На портале обозначены четыре направления господдержки: «Финансово-кредитная поддержка», «Мой бизнес-парк», «Поддержка экспорта» и «Цифровая экосистема для бизнеса».

Одна из важнейших инициатив по направлению «Финансово-кредитная поддержка» - это кредитование микробизнеса под 6,5% годовых в рамках существующей льготной программы.

Пока программа «6,5» для многих предпринимателей может действовать лишь в отношении узкой группы предприятий — в первую очередь инновационных стартапов.

По данным Корпорации МСП, ставка по кредитам по этой программе выше заявленных 6,5%: при сумме займа не менее 3 млн руб. для малых предприятий она составляет до 10,6% годовых, для средних предприятий — до 9,6% годовых. Банков, уполномоченных участвовать в этой программе, недостаточно и их список следует увеличить.

Блок «Мой бизнес-парк» предполагает перезапуск программы Минэкономики по поддержке технопарков и промпарков.

По четвертому блоку «Цифровая экосистема для бизнеса» планируется создание единого сервиса, который объединит все меры поддержки министерств и институтов развития. Предложено создать «государственную витрину» всех мер господдержки и сервисов.

Кроме того, планируется создать паспорт предпринимателя - универсальный идентификатор, который предприниматель смог бы использовать при работе с порталом и сервисами для быстрого доступа к мерам поддержки.

Отдельный блок при перезапуске мер для помощи малым предприятиям — сельскохозяйственный. Речь идет о создании Центра поддержки фермерского бизнеса, которые помогут фермерам сориентироваться в отрасли, оценив риски «будущего хозяйства в зависимости от экономических, климатических и иных особенностей» региона работы. Помогать реализовывать свою продукцию фермерам будут через тренинги по продажам, содействие в доступе на ярмарку или торговую сеть, консультации по продвижению бренда.

Ряд мер поддержки бизнеса, разработанных Корпорацией МСП, на территории региона реализует Фонд гарантий и развития предпринимательства. Благодаря этому предприниматели региона могут получить ряд федеральных мер поддержки, - сообщила Владислава Вишневская.

Так, с 2017 года Фонд реализует на территории Псковской области обучение по программам Корпорации МСП, в том числе «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», сертифицированным тренером по этим программам является директор Фонда Анастасия Иванова.

- Мы делаем все возможное, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и комфортно. В преддверии Дня российского предпринимателя желаем активнее использовать свой опыт и энергию, а также процветания вашему бизнесу, стабильности и благополучия, уверенности в реализации интересных проектов, неиссякаемой энергии и оптимизма! - отметила замдиректора Фонда.