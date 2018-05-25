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Общество

Артур Акавов о виртуальном «Бое с Чемпионом»: Это мероприятие может подстегнуть человека ходить в зал

Турнир по киберспорту «Бой с Чемпионом» может подстегнуть человека ходит в зал. Такое мнение высказал псковский боксер, победитель международных турниров, мастер спорта России, чемпион Европы по версии WBO, интерконтинентальный чемпион по версии WBO Артур Акавов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 25 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Артур Акавов также отметил, что компьютерные игры можно как ругать, так и хвалить, но данный проект, по его мнению, очень хороший.

В свою очередь тренер по кудо Илья Кучеров сообщил, что приглашен на турнир в качестве комментатора. «Интересно, сможет ли Артур повторить свой успех, но на виртуальном ринге», - сказал он.

Артур Акавов на это ответил, что сильному тренировка не нужна, а слабому она не поможет. «Вот у меня второе. Я 15 минут играл в UFC3 [симулятор боев ММА - ПАИ] и не готов сразиться виртуально», - пояснил он.

Илья Кучеров также отметил, что было бы хорошо, если бы спортсмены провели тренировки для ребят, «чтобы вначале федерация компьютерного спорта помучила спортсменов, а потом спортсмены помучили федерацию».

Руководитель Псковского областного отделения Федерации КУДО России, комментатор ЦНС «Без Предела» Давид Мошура отметил, что в проект «Бой с Чемпионом»  необходимо внедрять и другие виды спорта.

Председатель Федерация компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов рассказал, что UFC3 максимально приближен к реальному спорту, потому и выбрали эту игровую дисциплину.

Напомним, что турнир по киберспорту «Бой с Чемпионом» пройдет 28-31 мая в Пскове на базе спортивно-развлекательного парка «Простория».

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