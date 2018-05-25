Владимир Петров: Форум #Команда2018 - отличная возможность коммуникации с активными людьми

12:13, 25 мая 2018, ПАИ

«Это отличная возможность коммуникации с активными людьми, возможность предложить свои идеи, проекты и найти помощь в их реализации, в том числе и людской ресурс», - заявил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Владимир Петров в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя первый форум проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

«Отличная идея, которая, как маркер, показывает активных людей, которые хотят что-то изменить. Этот форум поможет в дальнейшем в развитии Псковской области и улучшении жизни», - добавил Владимир Петров.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.