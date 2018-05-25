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Владимир Петров: Форум #Команда2018 - отличная возможность коммуникации с активными людьми

«Это отличная возможность коммуникации с активными людьми, возможность предложить свои идеи, проекты и найти помощь в их реализации, в том числе и людской ресурс», - заявил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Владимир Петров в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя первый форум проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

«Отличная идея, которая, как маркер, показывает активных людей, которые хотят что-то изменить. Этот форум поможет в дальнейшем в развитии Псковской области и улучшении жизни», - добавил Владимир Петров.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.

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Развить общественное самоуправление намерен Алексей Кириллов в рамках #Команды2018 Алексей Кириллов: Первый форум проекта #Команда2018 оцениваю суперположительно! Денис Матвеев: Первый форум #Команды2018 объединил неравнодушных людей Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов #Команда2018 Опубликовано расписание финальных игр Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области Зинаида Иванова: Форум #Команда2018 дал псковичам уверенность, что их идеи могут быть услышаны Татьяна Светенко о форуме #Команда2018: Такие проекты помогут «зацепить» молодежь в регионе Александр Голышев: Первый форум проекта #Команда2018 вычленил точки роста социокультурного проектирования Перекрестное опыление Псковский экослет «Зеленая планета» получил высокую оценку региональных экспертов в области экологии
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