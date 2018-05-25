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Общество

Александр Васильев о конфликте активиста ОНФ с дорожниками: Рабочим не следует так общаться с налогоплательщиками

«Дороги надо делать качественно и с чистой совестью. Руководству данной компании необходимо донести, что рабочим не следует так общаться с гражданами, которые платят налоги», – заявил член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Государственной думы Александр Васильев, комментируя конфликт, который 22 мая произошел между активистом ОНФ и рабочими ГБУ «Псковавтодор», производившими ремонтные работы на дороге в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения ОНФ. 

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 22 мая псковский активист ОНФ Михаил Таро «фиксировал ремонтные работы на камеру телефона, когда механизатор в грубой форме спросил у него, кто он такой и что здесь делает. Михаил представился и сообщил, что он активист ОНФ. После этого рабочий пригрозил ударить общественника «монтажкой» по голове и направился в его сторону. Михаил пошел к автомобилю, но рабочий направился за ним, прихватив по дороге камень». Сообщалось, что активист готовит обращение в полицию, а региональное отделение ОНФ в Псковской области - в прокуратуру региона. «На наш взгляд, ситуация является чрезвычайной», – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский.

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