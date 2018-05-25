Иван Лопаев: На форуме #Команда2018 было достаточно важных проектов, которые реально реализовать в Псковской области

15:45, 25 мая 2018, ПАИ

«Форум #Команда2018 - это очень интересное познавательное мероприятие, где можно было увидеть достаточно много важных проектов, которые реально реализовать какими-то даже своими силами на территории Псковской области», - заявил участник форума, автор одного из проектов, телеоператор ГТРК «Псков» Иван Лопаев в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

Иван Лопаев также отметил, что очень интересные мнения можно было услышать от экспертов данной площадки. «Они действительно хорошо разбираются в определенных отраслях и их мнения имеют большой вес для участников форума», - подчеркнул он.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.