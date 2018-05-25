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Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
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Общество

Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые пройдут 1 – 10 июня в Псковской области.

1-3 июня

10:00 – 13:00 - Всероссийский  молодежный форум «Русский язык – основа культурного и нравственного развития»

(учреждение оздоровления и отдыха Пушкиногорье)


1 июня

14:00Презентация совместной выставки Пушкинского Заповедника и Новгородского музея-заповедника «В.А.Фаворский. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина».
(Выставочный зал «Льнохранилище», Музей-усадьба «Михайловское»)

15:00 Выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника.

(Дом-музей А.С.Пушкина, Музей-усадьба «Михайловское»)

18:00  «Родная Псковская Земля: рисунки наших детей». Открытие выставки, подготовленной инициативной группой Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Рисовать легко».

(Фойе Большого зала Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, п. Пушкинские Горы).

 

2 июня

11:00 Лития заупокойная на могиле А.С. Пушкина. Хор Московского Сретенского монастыря Сослужение в Литии в Святогорском Свято-Успенском монастыре на могиле А.С.Пушкина.

Переезд на поляну Музея-усадьбы «Михайловское».

Детская театрализованная игровая площадка (Театр «Молодой человек», Удмуртия, г. Ижевск)

Выставка художника Игоря Шаймарданова «Свет Родионова, забуду ли тебя». К 260-летию няни А.С. Пушкина.

(Музея-усадьбы «Михайловское»)

Программа выступлений на главной исторической литературной сцене. (пгт. Пушкинские Горы с.Михайловское, Пушкинская поляна)

10:30-11:30 – Выступление самодеятельных коллективов г. Псков

11:30 – Выступление оркестра Мажореток

11:40 –  Выступление оркестра барабанщиков «Night Bit»

11:50 – Выступление участников молодежного образовательного форума «Таврида».  Представители премии «Русские рифмы», «Русское слово».

12:30 – Парад

13:10 –Торжественное открытие 52 Всероссийского праздника Поэзии. Выступление врио губернатора Михаила Ведерникова, выступление почетных гостей.

13:30 – Выступление:
Народный артист России  - Александр Михайлов,
Народный артист Белоруссии  - Владимир Гостюхин,
Народный художник России Салават Щербаков

13:50 – хор Сретенского монастыря

14:20 – поэты России (Игорь Смолкин)

14:40 – фолк-группа «Партизан FM»

15:00 – поэты России (Игорь Смолкин)

15:15 – Лебединое озеро «Имперский Русский Балет»

15:25 - поэты России (Игорь Смолкин)

15:40 – группа Карелия

16:10 – Александр Шаганов и Владимир Нелюбин (поэты-песенники)

16:50 – оркестр Фристайл и «Night Bit»

Молодежная сцена Скворечник (пгт. Пушкинские Горы с.Михайловское, Пушкинская поляна)

11:00 – Выступление самодеятельных коллективов г. Псков

11:40 – Выступление коллектива «ОТТА оркестр»

12:00 – Российское движение школьников, РОС ПАТРИОТ ЦЕНТР. Литературный поединок по  произведениям А. С. Пушкина

12:30 – Парад

13:10 – открытие

13:30 - оркестр барабанщиков «Night Bit»

13:40 – Звезды кино: Иван Дубровский, Евгений Кулик, Макар Запорожский, Валерия Федорович

14:00 - Выступление коллектива «ОТТА оркестр»

14:20 – молодые поэты  г. Москва

14:40 – Выступление группы «Трипинадва»

15:00 – Выступление поэтов и литераторов из Санкт-Петербурга: Тимур Леонидович, Антон Шанихин,  группа «Простывший пассажир трамвая номер 7», группа «Тучин и Корч».

15:40 – Битва оркестров.  Участники: «ОТТА оркестр», «НАЙТБИТ», «Карелия», «Фристайл оркестр».

16:00 – музыкальная битва поэтов «Повидло». Участники: группа «Трипинадва», поэты из Санкт-Петербурга, Москвы, молодые поэты из Пскова и Великих Лук.  

17:20 – Анонсирование и приглашение зрителей на главную сцену на воде в село Бугрово

Специальная сцена (с. Бугрово, Пушкинские Горы)

18:00 – 19:00 Русская вечора

19:00 – 20:00 – Команда Дубровского, Шаганов, Нелюбин, Куценко

20:00 - 21:00  Фолк – группа «Партизан ФМ»

21:00 - 22:00 – ВИА «Сябры» (Беларусь)

Псков

 

17:00 - «Мелодии чарующие звуки» -  концертная программа  оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Заслуженного работника культуры РФ Мирона Литвака


4 июня


Образовательная акция «Чистый город – хорошая речь», посвященная Дню русского языка
 

5 июня


Презентация междисциплинарного сборника «Сад в городе (будни и праздники)»

Презентация коллективной монографии «Образ псковича в контексте национальной литературы»

12:00 - «По сказкам Пушкина» - концерт-беседа 

17:00 - Заседание Псковского клуба любителей родного края, посвященное Пушкинскому Дню России


6 июня


Всероссийская научная конференция «Пушкин и Толстой в современном мире»

13:00 - Ритуал возложения цветов к памятнику Поэту и крестьянке

11:00 - «Здравствуй, племя младое…» - музыкально-литературная композиция для детей

 «И… чувства добрые я лирой пробуждал» - концерт-презентация камерного оркестра «Ad libitum», под управлением дирижера Германа Мерекина с участием солистов: Дарьи Лудковой (вокал), Ильи Кричевского (гобой)

(МБУК «Дом офицеров», г Псков)

В течение дня - «Читаем Пушкина вместе» - межрегиональная  акция. В программе: громкие чтения, поэтические марафоны,  литературные обзоры и викторины

11:00 -  Лития Заупокойная на могиле А. С. Пушкина.

18:00 - Пушкинский Бал - официальное завершение празднования, День рождения А.С. Пушкина, Пушкинский день России. 

(НКЦ Музей-заповедник «Михайловское»)

 

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  • 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии
Гоша Куценко, Андрей Мерзликин и Дмитрий Певцов станут участниками 52-го Пушкинского праздника поэзии 1 июня в Псковской области откроется 52-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии
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