Выставку «Весёлый Пушкин» откроет Пушкинский заповедник в Новгороде

14:18, 25 мая 2018, ПАИ

25 мая, в преддверии дня рождения Александра Пушкина (26 мая/6 июня 1799 года), Государственный музей-заповедник «Михайловское» откроет выставку в Великом Новгороде. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, экспозиция называется «Весёлый Пушкин».

В неё вошла оригинальная живопись Игоря Шаймарданова — художника, давно сотрудничающего с музеем. На выставке также покажут созданные по его эскизам костюмы к 42-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии в Михайловском.

Экспозиция из фондов Пушкинского заповедника развёрнута в Музее изобразительных искусств Новгородского объединённого музея- заповедника. Планируется, что «Весёлый Пушкин» будет работать там до 25 июля.