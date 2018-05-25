Документальный фильм об актуальности мусороперерабатывающих заводов собирается снять Иван Лопаев в рамках #Команды2018

16:45, 25 мая 2018, ПАИ

Проект «За чистый город» представил в рамках первого форума масштабного проекта главы региона Михаила Ведерникова #Команда2018 телеоператор ГТРК «Псков» Иван Лопаев. «Суть проекта в том, чтобы показать не только властям, но и населению, что в Псковской области очень нужны мусороперерабатывающие заводы, коих не хватает не только в регионе, но и во всей России», – рассказал он корреспонденту Псковского агентства информации.

Иван Лопаев отметил, что для этого планируется снять документальный фильм про актуальность мусороперерабатывающих заводов. «Это своего рода репрезентация, потому что много уже фильмов таких снято, но хотелось бы еще раз донести не только до властей, но и до населения эту информацию», - сообщил он.

По словам автора проекта, в фильме покажут пример Европы, где все это действует на протяжении десятков лет. «У нас в России пока уровень культуры населения не дорос до того, чтобы дома начинать сортировать мусор», - отметил Иван Лопаев.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.