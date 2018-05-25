Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018» пройдет 5-10 июня в Пушкинских Горах

17:45, 25 мая 2018, ПАИ

В рамках II Всероссийского Пушкинского праздника поэзии Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, открытие фестиваль пройдет с 5 по 10 июня в Пушкинских Горах.

5 июня (вторник)

Научно-культурный центр, Большой зал

18:00 Торжественное открытие фестиваля

18:15 А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 12+

Премьера спектакля театра «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург). Художественный руководитель постановки – н. а. России, лауреат Государственной премии РФ, премии им. Д. С. Лихачева и премии Президента РФ Владимир Рецептер. Сценарий и постановка Екатерины Ханжаровой. Режиссер Денис Волков. Продолжительность спектакля 2 часа с одним антрактом.

Театр «Пушкинская школа» представляет зрителю первый спектакль нового поколения артистов-выпускников Владимира Рецептера. История любви детей враждующих соседей-помещиков, сохраняя пушкинскую легкость и добрую иронию, обретает в исполнении молодых актеров драматическую ноту. Маленький шедевр Пушкина о романтической первой любви, затейливый сюжет с наивными переживаниями и забавными приключениями провинциальных Ромео и Джульетты наполняется в спектакле искрящейся праздничностью и звучит жизнеутверждающе.

6 июня (среда)

Святогорский Свято-Успенский монастырь

12:00 Лития на могиле А .С. Пушкина

Научно-культурный центр, Малый зал

14:00 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 3+

Премьера спектакля «Контрабас-квартета» (Москва). Режиссер – Константин Уваров. Продолжительность спектакля 1,5 часа без антракта.

16:00 Пресс-конференция

Научно-культурный центр, Большой зал

19:00 Концерт «…Ведь не любить оно не может…»

Солистка Большого театра России, сопрано Дарья Зыкова совместно с «Контрабас-Квартетом» (Москва) и специальный гость концерта Александр Забабуркин (виолончель)

7 июня (четверг)

Научно-культурный центр, Конференц-зал

16:00 «Михайловское. Вчера, сегодня, завтра…»

Творческая встреча с Г. Н. Василевичем, директором Пушкинского Заповедника, членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ

Научно-культурный центр, Большой зал

18:30 Н. В. Гоголь «Мертвые души» 16+

Дело о русской жизни в одном действии. Спектакль Театра юного зрителя (Пермь). Режиссер – Владимир Гурфинкель. Инсценировка Ильи Губина. Продолжительность спектакля 1 час 35 мин без антракта.

Спектакль приглашает зрителя к размышлению над вечным гоголевским вопросом: «Русь! Чего же ты хочешь от меня?» Режиссер исследует замысел ненаписанного третьего тома «Мертвых душ», где Чичиков кается за свои поступки на далеких сибирских рудниках. По замыслу авторов постановки на сцене ведется следствие и суд по делу Павла Ивановича Чичикова. Монохромные декорации и черно-белый видеоряд создают лаконичный графический рисунок спектакля, наполненный атмосферой поэмы Гоголя. Спектакль пронизан состраданием к людям, которые родились для великих дел, а стали внутри жестокой среды жалкими и комичными существами.

8 июня (пятница)

Научно-культурный центр, Большой зал

14:00 «Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+

Поиски истины в одном действии. Спектакль Тюменского Большого драматического театра. Идея – Николай Аузин. Режиссер – Роман Габриа. Продолжительность спектакля 1 час 15 мин без антракта.

Постановка петербургского режиссера Романа Габриа – это свободная версия пушкинской маленькой трагедии. Текст Пушкина звучит без изменений, однако в спектакле появляется новый герой – сам автор, и три гения встречаются на одной сцене. Многие считают, что Пушкин несправедливо обвинил Сальери, приписав ему отравление Моцарта. Вопрос этот вызывал немалые споры, пока, наконец, в 1997 году в Милане не состоялся суд, где Антонио Сальери был окончательно оправдан. Однако есть и высшая правда – правда искусства…

Научно-культурный центр, Малый зал

18:30 «Капитанская дочка». По роману А. С. Пушкина 12+

Видеоспектакль Театра куклы и актера «Буратино» (Магнитогорско). Режиссер – Сергей Ягодкин. Продолжительность спектакля 1 час 5 мин без антракта.

Повесть Пушкина о давней нашей истории актуальна и по сей день. Режиссёр выводит на первый план стремительное взросление Петруши Гринёва, который вынужден принимать судьбоносные решения, становясь образцом русского дворянства. Жизненный путь Гринева передан в спектакле через перерождение куклы в человека. Неожиданное сценическое решение и смелая музыкальная стилизация сделали постановку одной громких театральных премьер последних лет.

9 июня (суббота)

Музей-усадьба «Михайловское», открытая сцена

12:00 «Читаем стихи Пушкина»

Студенты РГИСИ (курс В. Э. Рецептера), студенты Театрального института им. Б. Щукина (курс А. Л. Дубровской)

Научно-культурный центр, Малый зал

16:00 Творческая встреча с В. Я. Курбатовым, писателем, членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ (Псков)

Научно-культурный центр, Большой зал

18:30 А. В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского» 12+

Спектакль Театрального института им. Б. Щукина (Москва). Режиссер – н.а. РСФСР Александр Ширвиндт. Продолжительность спектакля 1 час 40 мин без антракта.

Михаил Кречинский искусно блефует. Изысканными манерами и галантным обращением он влюбляет в себя Лидочку, дочь богатого помещика Муромского. При помощи тетушки девушка всеми силами старается уговорить батюшку дать согласие на брак, даже не подозревая, что Кречинский – страшный игрок, для которого она – лишь солидная ставка в карточной партии. Об этом знает уездный помещик Нелькин – отцовский претендент на руку Лидочки. Он не собирается уступать невесту Кречинскому и готов представить Муромскому «остряка» и «лихача» Кречинского в истинном свете.

10 июня (воскресенье)

Научно-культурный центр, Конференц-зал

15:00 «Фантастическое – чудесное в русской классике»

Творческая встреча с кандидатом филологических наук С. А. Мартьяновой (Владимир)

Научно-культурный центр, Большой зал

18:00 «В одном департаменте…» 12+

Петербургская история по повестям Н. В. Гоголя «Шинель» и «Записки сумасшедшего» Академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург). Сценическая редакция Игоря Минаева. Постановка Юрия Стромова. Режиссер – н.а. России Георгий Корольчук. Продолжительность спектакля 2 часа 20 мин без антракта.

Две гоголевские повести объединены авторами спектакля в один «петербургский» сюжет - изящно и с вниманием к авторскому замыслу. Истории двух титулярных советников: Акакия Акакиевича Башмачкина и Аксентия Ивановича Поприщина – разные, но в чем-то неожиданно похожие - рифмуются, отражаются друг в друге, заставляя задуматься о смысле человеческого существования. Почему каждый из них – именно такой, почему жизнь каждого складывается так, а не иначе? Об этом размышляют создатели спектакля, который говорит с нами о любви – к человеку, к миру, окружающему нас, к Петербургу, провоцирующему самые невероятные события… Небольшой актерский ансамбль играет и главных, и второстепенных гоголевских персонажей, являя мастерство мгновенных перевоплощений.

Научно-культурный центр, Большой зал

20:30 Торжественное закрытие фестиваля

Научно-культурный центр, Конференц-зал

20:45 Круглый стол