Итоги акции «Губернаторский дневник» подведут в Пскове 26 мая

14:59, 25 мая 2018, ПАИ

Отличники со всей Псковской области присылали в «Комсомольскую правду – Псков» свои письма с пятёрками во время учебного года в рамках проекта «Губернаторский дневник». Сегодня, 25 мая, последний день приёма заявок от участников весеннего триместра, сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания.

26 мая станут известных имена победителей заключительной трети проекта. Эти ребята присоединятся к уже известным победителям осеннего и зимнего триместров. В конце учебного года отличники отправятся на чаепитие к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову.

Победителей будет пятеро - по одному в четырех возрастных группах (2-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классы). Пятым станет кто-то из победителей прошлых лет. Его назовет специальная комиссия. Она будет смотреть не только на количество пятерок, но и на содержание эссе и достижения школьника.