В преддверии Дня предпринимателя псковский бизнес-омбудсмен наградил своих помощников

16:49, 25 мая 2018, ПАИ

В преддверии Дня предпринимателя, который отмечается 26 мая, уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв наградил особо отличившихся в 2017 году общественных помощников и экспертов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Он вручил благодарственные письма за активное взаимодействие в вопросах защиты прав предпринимателей Псковской области 11 общественным помощникам и экспертам.

«Все помощники и эксперты в 2017 году проявили себя как инициативные и неравнодушные к проблемам предпринимательства специалисты», - отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Особую благодарность бизнес-омбудсмен выразил Денису Брохману, Александру Вульфсону, Александру Емельнову, Виталию Козыреву, Руслану Лукашевичу, Александру Михайлову, Роману Образцову, Юрию Павлинову, Мхитару Саркисяну, Алексею Русакову, Владимиру Хворостянко.