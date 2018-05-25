Две отчетные сессии Псковской городской Думы состоятся 1 июня

13:38, 25 мая 2018, ПАИ

1 июня состоятся две отчетные сессии Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 10:00 состоится 10-я сессия, в повестку которой включен 41 вопрос, касающийся вопросов жизнедеятельности города.

Среди них - отчеты главы администрации Пскова, председателей комитетов ПГД, Контрольно-Счетной палаты Пскова, об исполнении бюджета города за 2017 год и 1 квартал 2018 года, о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 27 декабря 2017 №127 «О бюджете Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В повестке дня сессии также вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, по назначению кадров, об установке мемориальной доски Василию Куличкову, о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом», о поощрении почетной грамотой и благодарственным письмом Псковской городской Думы.

В 14:00 начнется 11-я сессия Псковской городской Думы, в ходе которой глава Пскова выступит с отчетом о своей деятельности.

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