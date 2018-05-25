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Общество

Последний звонок прозвенел для выпускников псковской школы-интерната

25 мая в псковской школе-интернате прозвенел последний звонок для выпускников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Учеников, родителей и педагогов от имени главы Пскова, депутатов Псковской городской Думы поздравил заместитель главы города Сергей Гаврилов: «Я от всей души поздравляю вас с сегодняшним, действительно важным, значимым днем - праздником последнего звонка. С одной стороны - это радостный, с другой - волнительный день. Заканчиваются привычные дни. Наверно, немного боязно - впереди новая, насыщенная жизнь с новыми эмоциями, открытиями, достижениями», - обратился к выпускникам Сергей Гаврилов.

Он также поблагодарил педагогический коллектив школы за работу, пожелал выпускникам успехов на предстоящих экзаменах, быть целеустремленными и добиваться поставленных целей.

«Как бы ни сложилась жизнь, никогда не забывайте школьных друзей и любимых учителей. Помните, что жизненный успех определяется не только профессиональными, но и человеческими качествами. Важно не только кем быть, но и каким быть. Вы молоды, талантливы, полны энергии, свежих идей. Поэтому, уверена, всё у вас получится», - напутствовала директор общеобразовательной школы-интерната Лидия Овсякова.

Для выпускников звучало еще много слов поздравлений и напутствий от педагогов, родителей, шефов школы.

Ученики первого класса поздравили выпускников с окончанием школы, спели песни и рассказали стихотворения. В свою очередь выпускники поблагодарили своих учителей за полученные знания.

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