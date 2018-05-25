Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации

13:56, 25 мая 2018, ПАИ

Псковская область в рамках развития межрегиональной кооперации реализует первый проект совместно с Омской областью и группой компаний «Титан». Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали 25 мая на площадке Петербургского международного экономического форума врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, врио главы Омской области Александр Бурков и председатель Совета директоров компании Михаил Сутягинский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документ направлен на организацию совместной работы в рамках реализации проекта дочки «Титана» по созданию завода ПЭТФ-гранул, БОПЭТ и стретч-пленок в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино». Инвестор планирует вложить в строительство импортозамещающего производства почти 13 млрд рублей.

Михаил Ведерников отметил, что Омская область является признанным лидером нефтяной и химической промышленности. «Мы с большим интересом изучаем этот опыт и рассчитываем, что сегодняшнее соглашение даст дополнительные возможности для развития бизнеса обеих регионов. Сегодня мы поставили финальную точку в каскаде договоренностей, и уже не будет никаких препятствия для размещения производства в особой экономической зоне «Моглино», — сказал он.

Важность сотрудничества между регионами и компанией также подчеркнул и Александр Бурков: «У нас в регионе уже работает схожее современное и высокотехнологичное предприятие. То, что второй проект будет работать не у нас, с одной стороны, огорчает, но мы также понимаем плюсы логистики от территориального расположения Псковского региона. Для нас важно, чтобы между предприятиями группы компаний «Титан» и нашими областями развивались кооперационные связи».

В свою очередь Михаил Сутягинский поблагодарил руководителей Псковской и Омской областей за поддержку. По его мнению, реализация инвестиционного проекта позволит не только повысить эффективность работы группы компаний, но и даст возможность для развития бизнеса в регионах. «Группа полимеров, которые выпускает «Титан», это не просто наша специализация, а ниша, которая позволяет малому и среднему бизнесу развиваться с большей эффективностью. Синергия от этого — рабочие места и налоги», — сказал Михаил Сутягинский.

Напомним, инвестиционный проект по созданию современного полимерного производства на территории «Моглино» был одобрен на заседании Наблюдательного совета ОЭЗ под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова. Предполагается, что он будет реализован в два этапа. Первый (2018–2020 годы) предполагает строительство завода по производству гранул мощностью до 168 тысяч тонн в год и первой линии производства пленки — до 35 тысяч тонн в год. Второй (2019–2020 годы) — строительство второй линии БОПЭТ аналогичной мощности. Производство будет отвечать всем экологическим требованиям. В общей сложности на предприятии будет создано 500 рабочих мест.