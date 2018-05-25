Повышать квалификацию на всероссийской платформе «Деловой среды» смогут псковские предприниматели

13:59, 25 мая 2018, ПАИ

На Петербургском международном экономическом форуме председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и генеральный директор акционерного общества «Деловая среда» Андрей Ванин подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, договор направлен на развитие малого и среднего бизнеса в Псковском регионе с помощью всероссийской образовательной платформы для предпринимателей, которую представляет компания. Реализацией соглашения в регионе будет заниматься фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

«Эта программа разработана совместно с федеральными экспертами, специалистами и партнерами «Сбербанка». Платформа входит в число лучших образовательных практик России. Наша область одна из первой десятки регионов, кто ее у себя внедряет. Это очень хороший опыт и при этом бонус для нашего региона и наших предпринимателей, для которых обучение в ней является абсолютно бесплатным», — рассказала директор фонда Анастасия Иванова.

Отмечается, что в рамках соглашения в Псковской области пройдет ряд обучающих программ, семинаров, тренингов, необходимых как начинающему, так и действующему предпринимателю. Компания на себя берет обязательства по контролю за результатами обучения и осуществлению мониторинга достижения показателей эффективности реализации обучающих программ.

Добавим, что Псковская область уделяет особое внимание вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Уже порядка 2 тысяч 500 человек стали участниками другой бесплатной программы для предпринимателей — «Бизнес класс», запущенной в декабре прошлого года Сбербанком и Google при поддержке администрации региона.