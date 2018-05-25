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Общество

Первая частная гимназия откроется в Пскове

Первая частная гимназия откроется в Пскове. Псковская Ольгинская гимназия, названная так в честь покровительницы города святой княгини Ольги, начнёт свою работу в сентябре по адресу Октябрьский проспект, 23/25. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор учебного заведения Ольга Вихрова.

По её словам, с помещением для гимназии определиться было непросто, так как «весь город в алкоголе и табаке», а Роспотребнадзор предъявляет определённые требования к расположению школ относительно торговых точек подобного содержания. «В итоге мы разместимся на втором-третьем этаже центрального здания «Сбербанка». У нас будет отдельный вход и достаточно площадей», - уточнила Ольга Вихрова.

Сейчас в гимназии набирают учеников 1-4 классов. Первый класс уже укомплектован, однако заявки продолжают поступать. «Интерес со стороны родителей огромный. Если заявок будет много, сформируем несколько классов в параллели. В каждом будут учиться не более 17 ребят. Никаких специальных испытаний или экзаменов для желающих пойти в гимназию не предусмотрено. Также ученики из других школ смогут перейти к нам без дополнительных тестов. Достаточно иметь желание», - добавила Ольга Вихрова.

Обучение в Псковской Ольгинской гимназии будет производиться по уникальной методике Владимира Жохова. «Эта методика развивает детей, причём развивает оба полушария, учит мыслить нестандартно и творчески. В гимназии будет достаточно гибкое сочетание традиционной школы с жоховской системой. У детей, которые учатся в таком режиме, наблюдаются прекрасные результаты по математике. Мышление у таких ребят другое: они, например, легко умножают в уме большие числа. У нас будет свой штат педагогов. Все они прошли повышение квалификации, и в течение всего времени продолжат обучение по этой методике. Также у нас будут работать лучшие в городе психологи, которые будут беседовать с ребятами, проводить тренинги, выявлять их склонности, обращать внимание родителей на те или иные интересы детей», - уточнила Ольга Вихрова.

После 4-го класса ребятам не придётся переходить в другие школы, они смогут продолжить обучение в гимназии с государственной аккредитацией. «Сейчас мы проходим процедуру лицензирования. Лицензии будет две: на общеобразовательное обучение и дополнительное образование для детей и взрослых, что даст возможность всем городским детям ходить на наши развивающие курсы по рисованию, танцам, шахматам, английскому, немецкому, испанскому, технологии ТРИЗ, которая развивает творческое мышление. Перечень большой», - отметила директор.

Обучение в Ольгинской гимназии будет стоить 15 тысяч в месяц, ещё 5 тысяч рублей придётся заплатить, если ребёнок будет посещать группу продлённого дня (до 18:00). «В продлёнке дети проходят занятия и тренинги с психологом, получают навыки, которые помогут им в жизни, в том числе по коммуникации. Плюс шахматы, два курса на выбор. Вечером родителям не надо будет мучиться с домашними заданиями. Наша методика позволяет увеличить усвоение информации непосредственно на уроке, а в продлёнке они просто закрепляют пройденное», - рассказала Ольга Вихрова.

По её словам, в Управлении образования Пскова позитивно отнеслись к появлению в городе ещё одного учебного заведения. «Мы в одной упряжке, работаем на одну цель. Будем сотрудничать. Сейчас мы ведём диалог с городской и с областной администрациями на предмет того, что мы будем выделять определённое количество мест в классе для одарённых детей из многодетных семей. Предполагается, что детям из таких семей обучение в гимназии будет обходиться минимум на 50% дешевле. Сейчас у нас большая расходная нагрузка, одна аренда чего стоит, но затем плата за обучение и для всех остальных будет снижаться. Чем больше учеников, тем меньше будет плата. К тому же, когда мы будем полностью лицензированы и аккредитованы, у нас будет возможность получать государственное финансирование - субсидии на каждого ребёнка», - пояснила Ольга Вихрова.

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