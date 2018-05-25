Сертификат на 100 тысяч рублей от «Королев Продакшн» получит «Миссис Псков-2018»

15:28, 25 мая 2018, ПАИ

Победительница конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2018» получит сертификат на 100 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев Продакшн». Кроме того, ей будет вручён сертификат на 5 тыс. рублей от ресторана Nata Inn Grill & Dance, годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на ужин в ресторане «Аристократъ» и полугодовой сертификат от TiFFANY NAiL BüRO. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

Первой вице-миссис достанется в подарок абонемент на месяц аквапарк «Акваполис», сертификат на 5 тысяч рублей от ресторана «Калейдоскоп», сертификат на 4 тысячи рублей от магазина обуви M.Shoes и сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Вице-миссис вручат абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис», сертификат на 5 тысяч рублей от ресторана «Калейдоскоп», сертификат на 3000 рублей от магазина обуви «М Сити» и сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Победительница в номинации «Гран При Миссис Псков 2017» получит сертификат на посещение СПА номиналом 5 тысяч рублей в SPA-центр отеля Old Estate Hotel & SPA, сертификат на 2 тысячи рублей от магазина «Обувь», сертификат на 4 тысячи рублей от фотографа Александра Бабкина и сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

«Миссис зрительских симпатий» достанется сертификат на 3 тыс. рублей от ресторана Nata Inn Grill & Dance, а также сертификат на 3 тысячи рублей от студии красоты Beauty FoRRest. «Миссис интернет голосование» вручат сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA и сертификат номиналом 3 тысяч рублей от студии красоты Beauty FoRRest. «Миссис спонсорских симпатий» получит день шоппинга в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» номиналом 10 тысяч рублей от ТК «ПИК 60», а также сертификат на SPA-процедуры для волос от студии красоты Beauty FoRRest.

«Миссис Бизнес Вумен» наградят сертификатом на 4 тыс. рублей от фотографа Александра Бабкина и сертификатом от студии красоты Beauty FoRRest на 3 тыс. рублей. «Миссис талант» получит сертификат на 2 тыс. рублей Nata Inn Grill & Dance и сертификат на SPA-процедуры для волос от студии красоты Beauty FoRRest, «Миссис лучшая хозяйка» - сертификат на 5 тыс. рублей от ресторана «Калейдоскоп», а также сертификат на SPA-процедуры для волос от студии красоты Beauty FoRRest.

Победительница в номинации «Миссис грация» станет обладательницей квартальной карты клуба «С-Фитнес» и сертификата на SPA-процедуры для волос от студии красоты Beauty FoRRest. «Мама Года» получит сертификат на 5 тыс. рублей от ресторана «Калейдоскоп» и сертификат на SPA-процедуры для волос от студии красоты Beauty FoRRest, «Миссис Комсомольская правда. Псков» – сертификат на 5 тыс. рублей от студии колористики Марии Никулиной.

«Миссис фото» станет обладательницей сертификата на 4 тыс. рублей от фотографа Александра Бабкина, а также сертификат на SPA-процедуры для волос студии красоты Beauty FoRRest. Победительница в номинации «Миссис Хилово» сможет всей семьей отдохнуть в санатории «Хилово». «Миссис очарование» вручат сертификат на фотосессию на 1500 рублей от фотографа Татьяны Родиной и сертификат на SPA-процедуры для волос от студии красоты Beauty FoRRest. Сертификат на 5 тысяч рублей от магазина Glance и на SPA-процедуры для волос от студии красоты Beauty FoRRest получит победительница в номинации «Миссис обаяние».

«Миссис Акваполис» вручат месячный абонемент на посещение аквапарка «Акваполис», «Мисс топ-модель» - сертификат на 3 тыс. рублей от студии красоты Beauty FoRRest, а также сертификат на SPA-процедуры для волос. Обладательница титула «Мисс Супер-фитнес» получит полугодовую безлимитную карту на посещение спортивного зала «Супер-фитнес» и сертификат на SPA-процедуры для волос от студии красоты Beauty FoRRest.

Также в финале будут разыграны специальные призы курс «Сам себе визажист» от Виктории Марчук и сертификат от магазина Glance на 3 тыс. рублей.

Кроме того, все участницы конкурса получат цветы от оптовой базы «Мир цветов» в Корытово и нового солона «Рай цветов», подарки от Косметической компании «Мэри Кей», ОРИ ПРОФИ, сертификаты от магазина Mango, эксклюзивную книжку специальных предложений от жилищного комплекса «Европа», а также сертификаты от школы танцев Dance Family.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».