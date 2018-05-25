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Общество

Псковская таможня отметила 27-ю годовщину со дня своего основания

25 мая в Пскове прошло торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине со дня создания Псковской таможни.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, от имени главы Пскова Ивана Цецерского работников таможни поздравил его заместитель Владимир Воробьев.

Он пожелал всем доброго здоровья, успехов в непростой, но необходимой стране работе. «Отдельная благодарность и наилучшие пожелания ветеранам службы. Без них, без их знаний, опыта, который ставится в пример сегодняшним сотрудникам, не было бы тех профессиональных достижений, которыми славится Псковская таможня», - подчеркнул заместитель главы.

Он также вручил руководителю Псковской таможни Светлане Степановой благодарственное письмо главы Пскова и цветы.

К поздравлениям присоединились также представители пограничного управления, которые 28 мая отметят 100 лет со дня создания своей службы.

Слова поздравлений направил в адрес коллег по защите экономических интересов страны начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов.

Напомним, Псковская таможня была создана приказом Главного управления государственного таможенного контроля при Совете министров СССР от 23 мая 1991 года №173. В коллективе сегодня трудится 1 тысяча 500 человек. На сегодняшний день в Псковской области функционирует крупнейший по численности в структуре Северо-Западного таможенного управления таможенный орган и единственная в области - Псковская таможня, в структуре которой - 14 таможенных постов. В регионе работают 10 пунктов пропуска: 6 автомобильных, 3 железнодорожных и 1 воздушный.

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