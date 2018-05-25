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Общество

До +27 градусов ожидается в Псковской области 26 мая

26 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +6 до +11 градусов, днем - от +22 до +27.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 2-7 метра в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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