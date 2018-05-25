Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании на ПМЭФ-2018, на котором присутствует Владимир Путин

15:48, 25 мая 2018, ПАИ

25 мая в рамках 22-го Петербургского международного экономического форума проходит пленарное заседание — центральное мероприятие форума. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китая Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и другие почетные гости. Среди приглашенных — руководитель делегации Псковской области на ПМЭФ, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 24–26 мая. В состав делегации Псковской области также входят руководитель аппарата администрации региона Денис Гуляев, председатель Госкомитета по экономическому развитию и инвестполитике Андрей Михеев, гендиректор Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед, гендиректор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич и другие. На площадке форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве с Санкт-Петербургом, Новгородской областью и Республикой Калмыкия, «Почтой России», Ассоциацией «Композитный кластер Санкт-Петербурга», АО «Швабе», Агентством стратегических инициатив и трехстороннее соглашение с Омской областью и ГК «Титан» по развитию межрегиональной кооперации. Также руководитель делегации Михаил Ведерников провел серию встреч и переговоров с потенциальными инвесторами и партнерами.

В этом году ключевая тема форума — «Создание экономики доверия». Повестка дня включает в себя проведение круглых столов, дискуссий, бизнес-диалогов, посвященных обсуждению текущей ситуации и перспектив развития мировой экономики.