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Общество

Представители псковского бизнеса отметили профессиональный праздник

25 мая в Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, представители бизнеса.

Юрий Сорокин поприветствовал гостей, поздравил их с праздником и вручил почетные грамоты от регионального парламента: «За счет вашей активной деятельности происходит развитие всех отраслей экономики Пскова и Псковской области. Спасибо вам за ваш труд и вклад в развитие региона».

От имени главы города бизнес-сообщества Пскова с профессиональным праздником поздравил Сергей Гаврилов: «Мне кажется, что само появление этого праздника - свидетельство уважения к вашему труду, труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает все новые виды деятельности, создает рабочие места, в конечном счете - повышает качество жизни людей. Спасибо вам за работу и плодотворное сотрудничество на благо псковичей».

«Настоящий предприниматель - тот, кто всегда стремится к новым вершинам. Желаю вам нестандартных решений, новых проектов, удачи и процветания», - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

В торжественной обстановке в состав Торгово-промышленной палаты Псковской области были приняты новое члены, а наиболее отличившиеся предприниматели были награждены грамотами и ценными подарками.

Напомним, Торгово-промышленная палата Псковской области является негосударственной некоммерческой организацией, созданной в августе 1994 года. В настоящее время палата объединяет более 350 членов, среди них: предприятия различных отраслей промышленности (металлургической, нефтяной, машиностроительной, перерабатывающей, легкой, пищевой, сельскохозяйственной), коммерческие и некоммерческие организации, учебные заведения, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.

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