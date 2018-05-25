Три тонны редиса без документов вернули из Псковской области в Белоруссию

16:07, 25 мая 2018, ПАИ

На фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» на российско-белорусском участке административной границы в Себежском районе задержана

автомашина, перевозившая около трех тонн свежего редиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска перемещалась без фитосанитарного сертификата, призванного гарантировать фитосанитарное состояние подкарантинной продукции. Инспектор Управления принял решение о запрете ввоза подконтрольного ведомству

груза и выдано предписание на возврат продукции.