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Общество

Три тонны редиса без документов вернули из Псковской области в Белоруссию

На фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» на российско-белорусском участке административной границы в Себежском районе задержана
автомашина, перевозившая около трех тонн свежего редиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска перемещалась без фитосанитарного сертификата, призванного гарантировать фитосанитарное состояние подкарантинной продукции. Инспектор Управления принял решение о запрете ввоза подконтрольного ведомству
груза и выдано предписание на возврат продукции.

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