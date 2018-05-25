Выставка молодых художников «Наше время» откроется 29 мая в Пскове
29 мая в 18:00 в Пскове в Выставочном зале Союза художников России (улица Ленина, дом 1) пройдет региональная выставка молодых художников «Наше время». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
Участники выставки - молодые художники в возрасте от 16 до 35 лет, учащиеся старших классов детских художественных школ, школ искусств Псковской области и их выпускники, обучающиеся в высших учебных заведениях разных городов России. На выставке будут представлены работы по живописи, графике и декоративно-прикладному искусству.
Выставка продлится до 24 июня.