Двое псковичей ограбили женщину на улице Первомайской 21 мая
В Пскове полиция задержала двух безработных местных жителей, которые подозреваются в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
21 мая вечером у дома по улице Первомайской неизвестные украли у женщины сумку с ключами, банковскими картами, телефоном, планшетом и деньгами.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых, которыми оказались двое псковичей 31 и 21 года. Возбуждено уголовное дело.