Двое псковичей ограбили женщину на улице Первомайской 21 мая

16:15, 25 мая 2018, ПАИ

В Пскове полиция задержала двух безработных местных жителей, которые подозреваются в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 мая вечером у дома по улице Первомайской неизвестные украли у женщины сумку с ключами, банковскими картами, телефоном, планшетом и деньгами.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых, которыми оказались двое псковичей 31 и 21 года. Возбуждено уголовное дело.