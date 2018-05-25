51 работа поступила на конкурс Псковского Красного Креста «Уроки здоровья»

16:13, 25 мая 2018, ПАИ

51 работа поступила на конкурс тематических разработок «Урока Здоровья» под девизом «Формула здоровья: обсуждаем, учим, советуем…» от образовательных организаций Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, в конкурсе приняла участие 21 образовательная организация из 13 муниципальных образований региона.

Лучшие работы будут отмечены 28 мая на семинаре по итогам «Марафона здоровья – 2018» в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

Конкурс тематических разработок «Урока Здоровья» проводится в рамках второго этапа «Марафона здоровья – 2018» социального проекта «Здоровым быть стильно!». Кроме того, в конкурсную комиссию поступили 10 заявок из 9 муниципалитетов на участие в интеллектуальном марафоне «Я знаю и понимаю, Я могу и делаю», который включает в себя проведение викторин, конкурсов, решение тематических кроссвордов в образовательных организациях и предоставление сводной информации по их итогам.

Напомним, что социальный проект «Здоровым быть стильно!» стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.